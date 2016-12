28 maggio 2016 08:03 Migranti, settimana tragica: 13mila arrivi, decine di morti e centinaia di dispersi Alfano attacca la Ue: "Sono lontani da noi, occorre accordo con Libia". E si teme il naufragio di un altro barcone proveniente dalla Libia

Si chiude la settimana degli sbarchi ed è tempo di bilanci. Oltre 13mila disperati in salvo, 65 vittime accertate tra cui anche 3 neonati e centinaia di dispersi, uomini, donne e bambini finiti in fondo al Mediterraneo. Al bilancio si aggiunge l'affondamento di un peschereccio che, partito dalla Libia, senza motore e trainato da un'altra imbarcazione, sarebbe affondato. In centinaia, secondo alcuni testimoni, sarebbero annegati.

Sarà, ma gli esperti lo avevano previsto, un'estate difficile e senza un intervento concreto dell'Europa sull'Africa non si riuscirà ad arginare il flusso immenso di migranti che da Libia ed Egitto tentano di raggiungere le coste italiane. I numeri degli ultimi sei giorni sono impressionanti, non tanto in assoluto - i dati del 2016 sono allineati con quelli dello stesso periodo del 2015 ribadiscono al Viminale - quanto per l'intensità delle partenze: nell'ultima settimana sono salpati da Sabratha, Zuwara e dalle spiagge vicino Tripoli, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, almeno una settantina di gommoni e una decina di barconi stracolmi. Vuol dire più di 15 al giorno, con un rallentamento nella giornata di sabato quando la centrale operativa della Guardia Costiera è dovuta intervenire solo su 4 richieste di soccorso. Il governo di Sarraj (Libia) non riesce a controllare i trafficanti di uomini.



Almeno 65 morti e centinaia di dispersi - L'altro elemento che emerge da quanto avvenuto nell'ultima settimana nel Mediterraneo è che le imbarcazioni in partenza dalla Libia sono in condizioni sempre più disastrose e a stento riescono a raggiungere le acque internazionali, dove sono schierate le navi dell'Europa e dell'Italia. La conferma arriva purtroppo dai naufragi degli ultimi giorni: tre accertati e documentati dalle immagini della Marina Militare, con 65 vittime recuperate e centinaia di dispersi, un quarto che emerge dai racconti dei sopravvissuti.

Anche l'Egitto fa partire i disperati - Al disastro libico (molte barche partono da qui), si aggiunge un ulteriore problema: ormai sono riprese le partenze dall'Egitto, dove le organizzazioni criminali hanno mezzi e denaro. Al momento, dicono le informazioni d'intelligence, i profughi che scappano dalla Siria non hanno ancora intrapreso la rotta del Mediterraneo centrale, ma nulla esclude che nei mesi a venire, chiusa la via balcanica e bloccato il passaggio dalla Turchia alla Grecia, possano decidere di tentare la traversata. Andando così ad aggiungere alle migliaia di eritrei, somali ed etiopi che già utilizzano quella rotta, ritenuta la più pericolosa.



Alfano chiede l'aiuto Ue - Il ministro dell'interno Angelino Alfano è tornato a chiedere un maggior coinvolgimento dell'Europa e la necessità di un accordo rapido con la Libia. "Tutte le vittime che stiamo raccogliendo in mare e che ancora raccoglieremo sono la prova di quanto ancora l'Europa sia lontana e indietro nel rapporto con i paesi dell'Africa - ha sottolineato - L'Ue deve arrivare ad un accordo rapido con la Libia, dove ormai c'è un governo, per riuscire ad arginare le partenze". Ma serve anche un'intesa con i paesi africani, "per organizzare i rimpatri" e creare "campi profughi in Africa".