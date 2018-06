Migranti, Save the Children: "In Italia 2.400 minori soli irreperibili"

Nel 2017 sono stati 18.300 i minori soli ospitati dal sistema di accoglienza in Italia, dei quali quasi la metà in Sicilia (43%) e solo il 3% in affido. Lo riferisce Save the Children in un rapporto sull'immigrazione diffuso in vista della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra il 20 giugno. Secondo l'Ong, i minori stranieri non accompagnati rappresentano "una presenza costante e significativa sul totale degli arrivi via mare in Italia".