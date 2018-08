Migranti, Salvini: 80mila sbarchi in meno rispetto al 2017

"L'anno scorso, al 18 agosto, erano sbarcati in Italia solo via mare 97.800 immigrati, quest'anno ne sono sbarcati 19.356: 80mila meno". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Viareggio (Lucca). "Chiaramente sono 19mila di troppo, ma pensiamo con 80mila in più quante cooperative avrebbero fatto affari con 35 euro al giorno per migrante", ha aggiunto.