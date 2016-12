Migranti, record di arrivi in Italia: 153mila sbarchi nei primi mesi del 2016

L'Italia registra il record per gli sbarchi dei migranti. Sono 153.450 gli arrivi accertati nel 2016, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2015. Anche se in termini assoluti l'anno con più sbarchi resta il 2014 (170mila), sono circa 1.300 i profughi giunti in più in Italia rispetto al numero segnato nel medesimo periodo di due anni fa. Il conteggio non include ancora però i 4.300 migranti soccorsi nelle ultime 24 ore.