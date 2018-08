Migranti, pm dopo visita sulla Diciotti: minori vanno fatti sbarcare

"In base alle convenzioni internazionali e alla legge italiana, i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare". Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, salito a bordo della nave Diciotti per valutare le condizioni dei 177 migranti nell'ambito dell'indagine aperta dal suo ufficio. "La situazione è critica - ha continuato il pm -. Ci sono diversi casi di scabbia". Tra i minorenni non accompagnati c'è anche una bambina.