Migranti, piano Alfano: miglior redistribuzione e aiuti ai Comuni

I punti chiave del piano Alfano, si legge su La Stampa, hanno l'obiettivo di migliorare la gestione e l'integrazione di profughi e migranti, quasi 136 mila, ma anche quello di sostenere i Comuni che li accolgono. Anche attraverso un allentamento del Patto di Stabilità. Lo scopo è quello di favorire una maggiore adesione alla programmazione dello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in vigore esclusivamente su base volontaria.



Poiché alcune città sono più caricate di altre per l'elevato numero di immigrati da ospitare, il nuovo piano fissa dei paletti insormontabili: non più di due o tre persone ogni mille residenti. Alfano, in collaborazione con l'Anci, particolarmente sensibile sulla questione redistribuzione equa, cercherà dei correttivi per le grandi città. In modo da attenuare i numeri delle metropoli e puntare sui piccoli centri più desertificati. Su quei piccoli centri che tra l'altro avrebbero maggiori opportunità nell'indotto occupazionale e sarebbero comunque tutelati dai vincoli della media numerica di presenze di profughi da rispettare.



Previste nuove assunzioni - I Comuni che aderiranno allo Sprar (attualmente sono 800) saranno premiati con la deroga al divieto di assunzioni. Potranno cioè procedere a reclutare nuovo personale (cittadini italiani) da impiegare nei progetti di assistenza e integrazione dei migranti e richiedenti asilo. In questo modo si potrà attribuire maggiore consistenza al sistema pubblico.



Cinquanta centesimi a migrante - Tra gli altri incentivi di carattere economico per le casse comunali c'è la possibilità di foraggiare con 50 centesimi a migrante a titolo di spese generali. La quota verrà detratta dai 2,50 euro attualmente previsti quotidianamente per le spese spicciole - il cosiddetto pocket money o argent de poche - dei profughi.