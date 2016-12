Migranti, Papa:"Serve misericordia"

"Migranti e rifugiati ci interpellano, la risposta del Vangelo è la misericordia". Lo ha detto Papa Francesco presentando il tema della 102esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà il 17 gennaio 2016. Lo riferisce la sala stampa vaticana. "Non si devono dimenticare - ribadisce in una nota il Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti - le attuali tragedie del mare, una realtà che ci deve interpellare".