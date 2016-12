Migranti, Papa Francesco: "Ipocrita chi difende Cristo e poi caccia via un rifugiato"

E' ipocrita chi "dice di essere cristiano e poi caccia via un rifugiato, uno che cerca aiuto". Lo dice Papa Francesco, auspicando soluzioni per i "migranti minorenni", chiede ai governi di "lavorare per l'integrazione dei bambini" e piani per "eliminare la loro fuga". L'appello arriva mentre nel Canale di Sicilia un gommone viene soccorso da Moas-Croce rossa. In salvo 113 persone, 17 i dispersi, tra cui un bimbo nigeriano di tre anni .

"Non si può essere cristiano senza praticare le beatitudini, non si può essere cristiano senza fare quello che Gesù ci insegna - ha proseguito Bergoglio -. Lui ammonisce i suoi discepoli contro l'ipocrisia: 'Guardatevi dal lievito della ipocrisia'. E' un atteggiamento ipocrita dirsi cristiano e cacciare via un rifugiato, un affamato, uno che ha bisogno di aiuto. C'è una contraddizione in quelli che vogliono difendere il cristianesimo in Occidente e poi sono contro i rifugiati e le altre religioni".".



"Corsa sfrenata a guadagno alimenta traffico bambini" - Il Pontefice ha poi parlato della piaga del traffico di migranti, denunciando le sofferenze patite in particolare dai bambini. "Sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell'emigrazione, provocata quasi sempre dalla violenza, dalla miseria e dalle condizioni ambientali. La corsa sfrenata verso guadagni rapidi e facili comporta anche lo sviluppo di aberranti piaghe come il traffico di bambini, lo sfruttamento e l'abuso di minori e, in generale, la privazione dei diritti inerenti alla fanciullezza sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia".



"Affrontare l'emergenza alla radice con soluzioni durature" - Papa Francesco ha poi lanciato un "accorato appello affinché si cerchino e si adottino soluzioni durature" per i minori migranti. Bergoglio ha chiesto agli immigrati di "collaborare con le comunità che li accolgono", ai Paesi di "lavorare per l'integrazione di bimbi e ragazzi migranti" e alle autorità di "regolarizzare la posizione dei migranti minorenni". "Servono adeguate procedure nazionali di piani di cooperazione" tra Paesi di origine e di accoglienza, per la "eliminazione delle cause della emigrazione forzata dei minori".