Migranti, Papa Francesco: "Grazie all'Italia" Ai profughi: rispettate Paese che vi accoglie

I migranti come risorsa - In tema di accoglienza, Papa Francesco ha parlato dei migranti come risorsa, pur riconoscendo le criticità di questo momento di emergenza: "Auspico che il tradizionale senso di ospitalità e solidarietà che contraddistingue il popolo italiano non venga affievolito dalle inevitabili difficoltà del momento, ma, alla luce della sua tradizione plurimillenaria, sia capace di accogliere ed integrare il contributo sociale, economico e culturale che i migranti possono offrire".



"Profughi, rispettate chi vi accoglie" - Il Pontefice ha poi lanciato un appello ai profughi stessi, in questa fase molto delicata anche a fronte di quanto accaduto a Colonia e in altre città: "L'accoglienza può essere dunque un'occasione propizia per una nuova comprensione e apertura di orizzonte, sia per chi è accolto, il quale ha il dovere di rispettare i valori, le tradizioni e le leggi della comunità che lo ospita, sia per quest'ultima, chiamata a valorizzare quanto ogni immigrato può offrire a vantaggio di tutta la comunità.



"La Santa Sede rinnova il proprio impegno in campo ecumenico ed interreligioso per instaurare un dialogo sincero e leale che, valorizzando le particolarità e l'identità propria di ciascuno, favorisca una convivenza armoniosa fra tutte le componenti sociali", ha aggiunto Papa Francesco.