"E' la crisi umanitaria più grave dopo la seconda guerra". E' la denuncia del Papa, a proposito dei 65 milioni di profughi nel mondo oggi, fatta ricevendo gli ex alunni dei gesuiti, dopo un loro convegno su "migrazione globale e crisi dei rifugiati". Anche se conflitti come quelli in Siria o in Sud-Sudan, ha detto, "sembrano irrisolvibili", bisogna farsi carico della "tragedia umana dei rifugiati".