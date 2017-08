Migranti, Orlando: "Aiutarli a casa loro non è di sinistra"

Orlando battezza corrente: si chiamerà "Democrazia&Società" - Orlando ha parlato da Messina, dove si è tenuta la prima assemblea della sua nuova "corrente" interna al Pd. "Dems, Democrazia&Società. Sarà il nome del movimento che vogliamo far vivere nel Pd, parlando alla società", ha twittato quindi il ministro al termine dell'assemblea.



"Partito non può fare a meno della coalizione" - Guardando alle elezioni politiche Orlando ha detto di ritenere che il Pd non possa "fare a meno della coalizione, non può fare a meno di un progetto e credo che su questa base si creeranno le convergenze per la coalizione". Quanto ai temi su cui confrontarsi e trovare punti di contatto, il ministro ha spiegato di voler "partire dalle cose da fare: parleremo di equo compenso per i professionisti più giovani, di infrastrutture e delle difficoltà che trovano le imprese in questo momento, parleremo del dramma della disoccupazione che colpisce soprattutto il Mezzogiorno. Credo che parlando di questi temi si incontrino per strada forze che sono poi in grado di farti vincere le elezioni".



"Credo che aiutare Pisapia sia aiutare quella parte di sinistra che vuole allearsi con noi quindi aiutare il Pd. Se il Pd rimane da solo non gli rendiamo un grandissimo favore", ha quindi aggiunto.