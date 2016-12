Migranti, ondata di sbarchi: 2.300 persone salvate in 18 interventi

Sono circa 2.300 i migranti tratti in salvo nel corso di 18 operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera. Si tratta, in particolare, di 17 gommoni e un barchino. Sono intervenute nelle operazioni di soccorso una nave spagnola, un'unità militare irlandese e imbarcazioni appartenenti alle ong Moas, Medici Senza Frontiere, Jugend Rettet e Save the Children. A Crotone le forze dell'ordine hanno arrestato due scafisti.