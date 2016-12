Migranti, oltre un milione le richieste d'asilo in Europa. A maggio 19mila arrivi in Italia

Frontex: 19mila migranti giunti in Italia a maggio - Secondo i dati Frontex, a maggio sono giunti in Italia circa 19mila migranti, più del doppio rispetto ad aprile, per il crescente numero di arrivi dall'Africa occidentale e dal Corno d'Africa. Per il secondo mese di fila il numero delle persone sbarcate nel nostro Paese (da Libia ed Egitto) ha superato gli arrivi in Grecia, dove grazie anche all'intesa Ue-Turchia, il numero è sceso a 1.500 (-60%).



Visti i dati, Frontex vuole spostare parte dell'equipaggiamento tecnico e delle guardie di frontiera dall'Egeo. "Un approccio flessibile alle nostre operazioni è essenziale. Frontex manterrà la sua presenza significativa in Grecia per assistere nella sorveglianza delle frontiere, le operazioni di ricerca e salvataggio, registrazioni e rimpatri. Tuttavia ora possiamo trasferire parte dell'equipaggiamento tecnico e delle guardie di frontiera nel Mediterraneo centrale, che resta sotto pressione", spiega il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri.



13mila migranti salvati in una settimana: è record - E a fine maggio oltre 13mila persone sono state salvate nel Mediterraneo centrale in una sola settimana (20-27 maggio), il totale più alto mai riportato nell'area. Vista la situazione nel Mediterraneo centrale, il direttore esecutivo dell'agenzia Ue rivolge "un appello agli Stati affinché forniscano a Frontex più imbarcazioni per dare pieno supporto" all'Italia.