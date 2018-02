Migranti, Oim: nel 2018 meno arrivi ma aumentano i morti

Sono 390 i migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Un numero in aumento rispetto allo stesso periodo del 2017 quando i decessi registrati, al 7 febbraio, furono 258. Il dato è stato reso noto a Ginevra dall'Organizzazione internazionale dell'Onu per le migrazioni. L'Oim ha inoltre riferito che 7.795 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare dall'inizio del 2018, rispetto ai 12.217 arrivi dello stesso periodo del 2017.