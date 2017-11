Migranti, nel 2017 domande di protezione aumentate del 44%

Continuano ad aumentare, in Italia, le richieste di protezione internazionale: nei primi sei mesi del 2017 sono state 77.449, il 44% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Le richieste arrivano per lo più da nigeriani (15.916) e bengalesi (7.413) e già nel 2016, con 123mila domande, si era registrato un aumento del 47% sul 2015.