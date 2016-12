Migranti, nave di Medici senza frontiere verso Reggio Calabria con 25 cadaveri

Il racconto: "E' stato orribile" - "Arrivati al primo gommone abbiamo preso a bordo i 107 sopravvissuti, ma non abbiamo potuto recuperare quelli che pensavamo essere 11 cadaveri perché nel frattempo siamo stati chiamati per un altro soccorso urgente nelle vicinanze", racconta Michele Telaro, capo progetto di Msf a bordo della Bourbon Argos. "Dopo aver soccorso le 139 persone del secondo gommone, siamo tornati al primo e abbiamo scoperto che i corpi sul fondo erano 25, probabilmente vittime di asfissia, sommersi da uno strato di benzina e acqua di mare. Ci sono volute tre ore per recuperare 11 cadaveri, perché il mix acqua e carburante è talmente forte che non potevamo restare sul gommone troppo a lungo. E' stato orribile".



Feriti gravi - Tra le persone soccorse, 23 hanno avuto bisogno di cure mediche per le ustioni da benzina. Per sette individui è stata necessaria un'evacuazione medica e due di loro erano feriti in modo così grave da richiedere l'intervento dell'elicottero, per un trattamento d'urgenza in Italia. La vita di una giovane donna è stata salvata grazie al team medico di bordo, che l'ha intubata e stabilizzata in attesa dell'evacuazione.