Migranti, la piccola Favour lascia Lampedusa: pronta per lʼadozione

Ha trovato accoglienza in un centro per minori a Palermo la piccola nigeriana di 9 mesi, Favour, salvata in mare nel Canale di Sicilia e portata a Lampedusa, dopo che nel naufragio aveva perso la mamma incinta. Tra le braccia dell'ispettore della questura di Agrigento Maria Volpe la bimba, con vestitino jeans e camicina a quadri, è arrivata nel capoluogo siciliano. Per lei l'Italia si è mobilitata in una gara di solidarietà: la bambina sarà probabilmente data in adozione. Una medesima sorte attende altri due piccoli profughi, di 5 e 3 anni, rimasti orfani dopo la tragedia di mercoledì.