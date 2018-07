Migranti, la nave Diciotti al porto di Trapani | Salvini: "Non autorizzo nessuno a sbarcare"

"O hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state - continua il ministro dell'Interno - e allora devono pagare, o l'aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera".



Vertice in Procura - In Procura a Trapani intanto è in corso un vertice tra i magistrati per decidere quali provvedimenti adottare sulla vicenda. Sul tavolo del procuratore Alfredo Morvillo è arrivata la relazione della Squadra mobile della questura e dello Sco della polizia di Roma sugli eventi accaduti e la denuncia di due dei 67 migranti per impossessamento di nave, minacce e violenza.



I migranti attendono sul ponte - Seduti sul ponte della nave, i 67 migranti aspettano di scendere. Le consuete procedure messe in atto durante gli sbarchi sono ancora bloccate in attesa di indicazioni. Sulla nave, come sul molo della città siciliana, il sole batte forte e la temperatura sfiora i 30 gradi. Pochi minuti dopo l'attracco, sono arrivate due autobotti piene d'acqua.