Migranti in mare, due morti e due bambini in gravi condizioni

Due migranti, diretti in Italia, sono annegati nel Mediterraneo centrale mentre tentavano di raggiungere un'imbarcazione di soccorso che si stava avvicinando al loro gommone. Molte persone sono finite in mare e tra loro anche due bambini, poi recuperati e trasferiti, in gravi condizioni, dalla Marina militare italiana in un ospedale di Sfax, in Tunisia. Sono stati tratti in salvo 800 profughi in cinque operazioni coordinate dalla Guardia costiera.