Migranti, ghanese si butta da palazzine ex Moi di Torino: ferito

Un ghanese di 40 anni, che vive all'ex Moi, il villaggio olimpico da oltre quattro anni occupato da profughi e famiglie di migranti, si è gettato per protesta o disperazione da una palazzina. La caduta è stata attutita da un terrazzino e l'uomo, che non sarebbe nuovo a questi gesti, è stato trasportato all'ospedale Cto. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con una autoscala, e i carabinieri.