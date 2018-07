Migranti, Farnesina invia note a ambasciate Paesi Ue

La Farnesina, agendo in stretto raccordo con la Presidenza del Consiglio, ha inviato note diplomatiche alle Ambasciate dei Paesi Ue per sollecitare la disponibilità dei rispettivi Governi ad accogliere, ciascuno, una parte dei 450 migranti soccorsi in mare e ora davanti a Pozzallo. Il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha sottolineato che "l'iniziativa odierna del Governo è particolarmente significativa".