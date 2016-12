Migranti dispersi in mare, fermato il presunto scafista

La polizia ha fermato a Pozzallo, nel Ragusano, il presunto scafista accusato di avere condotto in Italia 117 migranti, sbarcati venerdì, e della morte di almeno 18 di loro, caduti in mare durante la traversata. Tra i testimoni ascoltati anche la madre del bambino di 3 anni scomparso tra le onde, caduto in acqua con un giubbotto salvagente troppo grande per lui.