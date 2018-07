Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori

Per convincere i genitori a dare altro denaro e proseguire il loro viaggio in Italia i trafficanti di uomini in Libia hanno rapito il figlio e gli hanno tagliato un dito. Col "trofeo" esibito per dimostrare di quali atrocità erano capaci sono andati dalla coppia che ha dato loro i soldi. E' una delle "ordinarie" storie di violenza raccontate dai profughi arrivati ieri a Trapani a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti.