Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos

"Abbiamo risposto sempre e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso". Lo ha dichiarato il comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, parlando di "obbligo giuridico che però sentiamo anche moralmente". "Tutti gli uomini di mare, da sempre e anche in assenza di convenzioni, hanno prestato soccorso e aiuto a chi si trova in difficoltà in mare. Noi non abbiamo mai lasciato solo nessuno in mare", ha aggiunto.