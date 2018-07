Migranti Bardonecchia, Francia: "Abbiamo agito secondo gli accordi"

L'irruzione dei doganieri francesi nel centro per migranti di Bardonecchia (Torino) è avvenuta nel rispetto degli accordi transnazionali e della giurisdizione transalpina. E' quanto recita un'email inviata dalle autorità francesi alla Procura di Torino, in merito al blitz del 30 marzo in una saletta adibita all'assistenza dei profughi in cui operavano i volontari dell'Ong Rainbow4Africa. Sull'episodio era stato aperto un fascicolo a carico di ignoti.