Migranti, attesi in giornata in Sicilia circa mille sbarchi

Oltre 740 migranti salvati nel Mediterraneo sono attesi nella mattina di martedì nel porto siracusano di Augusta. Nel corso della giornata previsti anche altri 200 sbarchi in Sicilia. Dieci i morti e oltre 6mila le persone soccorse lunedì, giorno in cui cadeva il terzo anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui morirono 368 persone.