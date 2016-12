Migranti, altri 766 salvataggi in mare: recuperato anche un cadavere

Circa 766 migranti sono stati tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale in sette diverse operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale operativa della Guardia costiera a Roma, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante le operazioni, avvenute in condizioni meteo difficili, è stato recuperato anche il corpo di una donna. I profughi erano a bordo di cinque gommoni, di un barchino e di un natante a vela.