Migranti, allarme del Viminale: oltre 120mila in accoglienza

Hanno superato la cifra record di 120mila gli immigrati ospitati nel sistema di accoglienza italiano. Ad essi vanno aggiunti 13mila minori non accompagnati. Lo ha detto il capo del Dipartimento Immigrazione del ministero dell'Interno, Mario Morcone, in audizione alla Camera. L'estate alle porte, ha spiegato il prefetto, "mette oggettivamente preoccupazione. Noi faremo la nostra parte in maniera dignitosa, ma il futuro è abbastanza complicato".