Migranti, 537 persone soccorse

Sono 537 in totale i migranti salvati in due diverse operazioni di soccorso coordinate a Roma dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera. Ben 432 persone a bordo di un barcone sono state raggiunte e soccorse a circa 170 miglia a sud-est delle coste italiane. Altri 105 migranti che viaggiavano a bordo di un gommone sono stati recuperati al largo delle coste libiche dalla nave militare tedesca Werra, dirottata in zona dalla Guardia Costiera.