Migranti, 38 curdi arrivano in barca a vela nel Siracusano

La polizia ha rintracciato, in contrada Gallina, ad Avola (Siracusa), 38 migranti di etnia curda, tra cui 9 uomini, 11 donne e 18 minori. Sarebbero sbarcati, probabilmente insieme ad altri non ancora rintracciati, da una barca a vela. I migranti, assistiti dal personale del 118 e della Protezione civile, sono stati trasportati al porto di Augusta per le procedure di identificazione.