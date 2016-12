Migranti, 20mila in Italia nel 2014

L'Italia ha accolto nel 2014 20.600 migranti, il 42% in più rispetto al 2013. Lo rileva l'Eurostat, secondo cui il nostro Paese è al quarto posto tra le nazioni più accoglienti dell'Unione europea. Dei 185mila status di protezione concessi in un anno, infatti, 47.600 giungono dalla Germania, 33mila dalla Svezia e 20.600 dalla Francia. Gli extracomunitari che hanno ottenuto rifugio in Italia sono in prevalenza pakistani, afghani e nigeriani.