15 ottobre 2015 Migliora ma temperature in calo al Nord e neve sulle Alpi La parte attiva della perturbazione responsabile del maltempo degli ultimi giorni si sta allontanando dal nostro Paese: assisteremo quindi a un graduale miglioramento del tempo, con piogge meno diffuse e meno intense

La giornata di venerdì, in particolare - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sarà caratterizzata da una residua instabilità al Nordest con quota neve sulle Alpi in calo fin sotto i 1500 metri e gli ultimi forti temporali all'estremo Sud.

Le temperature invece caleranno ulteriormente, perché lo spostamento del vortice di bassa pressione aprirà la strada a fredde correnti settentrionali che in parte si infiltreranno anche sulla nostra Penisola.

Il fine settimana poi inizierà con una giornata (sabato) nel complesso tranquilla, tra sole e nuvole e con piogge praticamente assenti, anche se al primo mattino farà decisamente fresco al Centro, e soprattutto al Nord; domenica moderato peggioramento al Nordovest, con nubi in aumento e qualche pioggia in più, mentre nel resto d'Italia la situazione rimarrà pressoché immutata

Previsioni per venerdìResiduo maltempo con rovesci o temporali localmente anche forti soprattutto al mattino, sulla Puglia meridionale e intorno all'alto Ionio. Rovesci più localizzati nel resto della Calabria e sulla Sicilia orientale. Fase instabile questa mattina anche al Nordest, con piogge o rovesci e isolati temporali: fenomeni, questi, che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi verso il settore alpino e il Friuli Venezia Giulia, per poi esaurirsi in serata.



Limite della neve sulle Alpi fino ai 1200-1600 metri. Tendenza a un miglioramento fin dal mattino nel resto dell'Italia con nuvole irregolari. Temperature massime in calo al Nordest, al Centro e sull'alto Ionio. Venti in attenuazione, ma ancora localmente moderati sul medio Tirreno e al Sud.