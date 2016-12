Mez, Sollecito al lavoro per scrivere un altro libro sul processo

Raffaele Sollecito sarebbe deciso a pubblicare un nuovo libro per raccontare la sua sofferenza nella vicenda Meredith, dopo quello pubblicato solo negli Stati Uniti. A rivelarlo è La Nazione. Secondo il quotidiano, il giovane pugliese è in Lombardia con gli editor per scrivere la sua vicenda umana e il travaglio interiore legato al processo.