Mettono due sedie fuori dal negozio per rinfrescarsi: multa di 180 euro

Centottanta euro di multa per aver aperto due sedie pieghevoli davanti al negozio. E' accaduto martedì sera ai titolari di una profumeria di Rimini, che hanno dovuto pagare la maxi sanzione dopo essere stati richiamati dai vigili urbani. La loro colpa? Non aver resistito al caldo torrido di questi giorni e aver posizionato due sedie "per strada".

"Siamo qui da sedici anni – racconta il proprietario al Resto del Carlino – lavoriamo da oltre 30, io ho 65 anni, mia moglie 60, chiediamo solo di poter lavorare. Avremo anche sbagliato per le due sedie pieghevoli aperte, solo per sederci qualche minuto perché il negozio è piccolo, e pagheremo la multa. Ma quelle seggiole le lasciamo usare anche a clienti e turisti, visto che in zona non c'è uno straccio di panchina".

I due negozianti, dopo aver pagato la multa, hanno invitato la vigilessa che li ha sanzionati a guardarsi intorno. "Paradossalmente infatti, mentre noi riceviamo la multa per due sedie aperte in strada, sul lungomare ci sono tantissimi venditori abusivi che agiscono indisturbati", ha commentato la titolare.