Metro C, la società: "Stop ai lavori,amministrazione romana non paga"

Nel corso dell'ultimo anno la città di Roma è stata dotata della terza linea di metropolitana - spiega in una nota la società Metro C -. Tale risultato è stato conseguito nonostante i plurimi gravi inadempimenti dell'amministrazione che hanno costretto il contraente, fra l'altro, a supplire con le proprie risorse ai mancati pagamenti per oltre 200 milioni di euro dovuti, negli ultimi due anni, per lavori regolarmente eseguiti e certificati. Tale situazione è stata ripetutamente segnalata a tutti i livelli della Pubblica mministrazione che ha dichiarato di non avere disponibili le necessarie risorse finanziarie".



"In contraddizione con tale dichiarazione - aggiunge -, Roma Metropolitane, Società del Comune, ha recentemente bandito un avviso di gara rivolto alle banche allo scopo di impiegare in attività finanziarie la liquidità esistente nelle proprie casse destinata per legge al pagamento dei lavori della linea C, dimostrando di non voler adempiere ai dovuti pagamenti. Alla luce di questi fatti, fonte di gravissimi danni per tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell'Opera, risulta insostenibile per Metro C la prosecuzione dei lavori".



"Di tutto questo dovranno rispondere Roma Metropolitane e l'amministrazione comunale non solo nei confronti del contraente generale nei giudizi già pendenti - conclude il consorzio - ma dell'intera cittadinanza e degli organi di controllo".