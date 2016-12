Meteo: weekend sotto un'ondata di caldo

Previsioni per venerdìLa giornata di oggi risulterà stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiata; tuttavia non mancheranno annuvolamenti sparsi al Nord più significativi al Nordovest e sulle Alpi che porteranno solo qualche breve piovasco isolato. Nel pomeriggio si formeranno un po’ di nubi anche lungo l’Appennino. Caldo in lieve aumento con massime per lo più tra 29 e 33 gradi ma con punte fino a 34, 35. Tra le città più calde oggi Bologna, Firenze con 34 gradi, Perugia, Roma, Taranto, Cagliari con 33 gradi e Brescia, Bolzano, Piacenza, L’Aquila, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Sassari con 32 gradi. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.