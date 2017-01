Meteo, weekend soleggiato ma con clima invernale

Anche in questo fine settimana le condizioni meteorologiche restano caratterizzate da elevata stabilità a causa dell'alta pressione ben salda sulla nostra Penisola, che favorisce ancora l'accumulo di umidità e sostanze inquinanti nelle pianure del Nord dove, quindi, insisteranno un po' di nebbie - benché meno fitte e meno diffuse rispetto agli ultimi giorni - e una qualità dell'aria scadente in numerose città. I primi segnali di un radicale cambiamento giungeranno alla fine di domenica a cominciare dalla Sardegna. Nei primi giorni della prossima settimana, infatti, si conferma un generale peggioramento del tempo per l'arrivo dal Nord Africa di un profonda circolazione di bassa pressione. "Tuttavia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - le incertezze relative all'esatta posizione e la conseguente evoluzione di questo centro di bassa pressione rendono ancora molto incerta la previsione la quale resta soggetta a possibili importanti variazioni". Il meteo delle prossime ore.

Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di sole in gran parte d'Italia. Nuvole su basso Ionio, Sardegna orientale associate a qualche locale pioggia nel sud-est della Sicilia. Un po' di nuvolosità addossata sul versante adriatico dell'Appennino. Residue aree nebbiose nei settori a cavallo del Po, ma con nebbie meno persistenti rispetto ai giorni scorsi. Venti moderati orientali su mari di ponente, regioni tirreniche, Calabria, anche forti attorno alle Isole e sul mar Ionio. Mari mossi o molto mossi. Temperature massime in lieve rialzo nelle aree meno nebbiose, lievi cali sulle Isole e nel settore ionico.

Previsioni meteo per domenica. A inizio giornata nebbie nella fascia centrale della Val Padana, con nebbie persistenti tra Emilia, sud-est della Lombardia e basso Veneto. Nel resto del Nord tempo più soleggiato con nuvole più consistenti in transito a fine giornata tra Alpi centrali e Nordest, con la possibilità nella notte di qualche fiocco di neve sulle Alpi friulane anche a 500-600 metri. Sul settore peninsulare giornata soleggiata con qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche e con qualche banco di nebbia mattutina nelle valli di Toscana e Umbria. Sulle Isole fino al pomeriggio non mancheranno le schiarite alternate a qualche annuvolamento ma con tendenza ad un'intensificazione della nuvolosità in dalla sera con le prime piogge nel sud della Sardegna in estensione nella notte al resto dell'Isola e alla Sicilia occidentale, con qualche rovescio nel sud-est della Sardegna. Minime in calo nel settore peninsulare e in Sicilia, massime senza variazioni di rilievo. Venti orientali in attenuazione nel settore peninsulare del Sud, ancora fino a moderati nelle Isole e anche forti nei canali di Sardegna e Sicilia.