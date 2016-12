28 febbraio 2015 Meteo: weekend senza maltempo, ma la prossima settimana torna il freddo Da un lato si indebolirà la circolazione di bassa pressione che da giorni condiziona il tempo al Sud, mentre dall'altro i passaggi nuvolosi al Centronord non porteranno precipitazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

10:52 - Fine settimana discreto: da un lato si indebolirà la circolazione di bassa pressione che da giorni condiziona il tempo al Sud, mentre dall'altro i passaggi nuvolosi al Centronord non porteranno precipitazioni. A inizio settimana correnti occidentali poco perturbate daranno luogo a frequenti passaggi nuvolosi, a un po' di vento e a un generale rialzo termico.

Le previsioni per sabato 28 febbraio - Al Nord e Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità a tratti più consistente nelle regioni di Nordovest. Al Centro qualche annuvolamento più diffuso dal pomeriggio, soprattutto su basso Lazio e zone interne di Abruzzo e Molise. Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile con temporanea accentuazione dell'instabilità nel pomeriggio su Puglia meridionale, Appennino lucano, Calabria e zone interne della Sicilia, ma già in serata i fenomeni saranno in attenuazione.



Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati o forti di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna.



Le previsioni per domenica primo marzo - Domenica arriverà una perturbazione atlantica che in queste ore si trova sul Mediterraneo occidentale, ma gli effetti saranno modesti. Avremo un aumento delle nubi al Centronord e Sardegna, alternato a temporanee schiarite. Al Nord, Toscana e Sardegna nuvole già dal mattino; nel resto del Centro le nuvole in saranno arrivo nel corso della giornata.



Non ci saranno precipitazioni di rilievo, salvo qualche fiocco di neve lungo le creste alpine di confine oltre 1.500 metri (alta Valle d'Aosta) e in serata qualche debole pioggia tra Liguria di Levante e alta Toscana per l'intensificazione dei venti di Libeccio. Al Sud e Sicilia tempo abbastanza buono con maggiori annuvolamenti su Calabria e Sicilia nordorientale.



Temperature stazionarie o in lieve aumento nel settore adriatico, al Sud e sulla Sardegna. Clima diurno mite con valori sopra i 10 °C da Nord a Sud. Venti occidentali in rinforzo sui mari di Ponente, Libeccio moderato o forte tra Ligure orientale e alta Toscana.



Prossima settimana divisa in due - La prossima settimana vedrà due fasi molto distinte: all'inizio correnti occidentali porteranno molti passaggi nuvolosi e un clima mite, con picchi oltre 20°C in Sicilia; da giovedì l'irruzione di aria polare marittima, proveniente dalla zona fra l'Artico canadese e la Groenlandia, porterà una fase più invernale, con temperature in sensibile calo e possibili nevicate a quote di bassa collina in Emilia Romagna e zone interne del Centro.



Lunedì sarà una giornata piuttosto nuvolosa, ma con precipitazioni scarse: qualche pioggia sporadica e debole sarà possibile lungo le zone occidentali della Penisola, dalla Liguria di Levante alla Campania e zone interne. Rischio di qualche precipitazione anche sull'arco alpino orientale: qualche spruzzata di neve possibile sulle zone di confine.



Martedì scarso rischio di precipitazioni, con un clima mite al Centrosud, questa volta soprattutto sulle zone tirreniche e ioniche. Mercoledì inizierà un cambiamento, in particolare nell'ultima parte della giornata: arriverà la parte più avanzata di una nuova perturbazione, che formerà poi un vortice nella serata e sarà seguita da aria molto fredda. Avremo precipitazioni su buona parte dell'Italia, con neve a quote piuttosto basse su Emilia Romagna e zone interne del Centro.