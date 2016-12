21 maggio 2016 10:38 Meteo, weekend quasi estivo: picchi fino a 28 gradi Lunedì ci sarà una veloce perturbazione atlantica, mentre da mercoledì arriva il vero caldo

“Ci attende un fine settimana nel complesso bello: la perturbazione che ha attraversato l’Italia infatti abbandonerà oggi la nostra Penisola, portando - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - le ultime piogge al Sud nella prima parte della giornata. Grazie alla rimonta dell’alta pressione, nel weekend quindi il tempo sarà in prevalenza soleggiato sul nostro Paese, anche se la fase di bel tempo avrà breve durata perché già alla fine di domenica si affaccerà una nuova perturbazione atlantica, responsabile poi di un peggioramento lunedì al Nord, con coinvolgimento più marginale delle regioni centrali. Per quel che riguarda le temperature il fine settimana sarà anche piuttosto caldo, con temperature che domenica, specie al Centrosud, toccheranno punte di 27-28 gradi”.

Previsioni per oggi - Oggi al Nord giornata di bel tempo in tutte le regioni, con il sole protagonista e soltanto il passaggio di qualche velatura nel corso della mattinata. Qualche nuvola in più nel pomeriggio su Alpi e Prealpi centrali. Anche al Centro giornata di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno ovunque, con residua nuvolosità in mattinata solo tra Abruzzo e Molise. Al Sud in mattino insiste una certa nuvolosità con piogge e rovesci in Calabria e, più isolati, possibili anche in Puglia e Basilicata. Migliora nel pomeriggio, con il rischio di qualche pioggia solo sui monti della Calabria e nubi in generale attenuazione, con ampi rasserenamenti specie in Campania. In Sicilia al mattino ancora nuvole e rovesci nel settore nordorientale dell’isola. Ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più nel Messinese. In Sardegna giornata di sole in tutta l’isola, con nubi praticamente assenti. Temperature in rialzo al Centronord e Sardegna con picchi di 25-26 gradi; valori in lieve rialzo anche al Sud e Sicilia, ma ancora inferiori alla norma. Venti intensi settentrionali soprattutto al Centrosud. Mare Adriatico e Mar Ionio molto mossi, mossi anche i bacini tirrenici.

Previsioni per domani - Domenica prevalenza del bel tempo in tutta Italia con clima quasi estivo. Segnaliamo nel corso del pomeriggio un aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali a causa di una perturbazione che raggiungerà il Nordovest nella notte. In serata infatti saranno possibili i primi rovesci tra Valle d‘Aosta e Piemonte settentrionale. Sul resto d’Italia continuerà a splendere il sole. Temperature quasi ovunque in ulteriore crescita e al di sopra delle medie stagionali: punte fino a 27-28 gradi. Venti in attenuazione, in generale deboli.