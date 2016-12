Meteo, weekend instabile: tornano le piogge sull'Italia

22 aprile 2016 11:00 Meteo, weekend instabile: tornano le piogge sullʼItalia Sabato instabile al Centronord, domenica anche al Sud. Crollo termico tra lunedì e martedì

L’area di alta pressione, che per diversi giorni ha garantito condizioni di tempo stabile e caldo, si avvia verso una progressiva uscita di scena che lascerà spazio al ritorno sull’Italia delle più fresche e umide correnti atlantiche. In effetti già venerdì una debole perturbazione favorirà un moderato aumento della nuvolosità accompagnato anche da isolati scrosci di pioggia. Sabato, poi, un altro ben più intenso impulso atlantico raggiungerà la nostra Penisola, causando un più deciso peggioramento del tempo inizialmente al Centronord per poi coinvolgere più direttamente anche il Sud tra domenica e lunedì. In aggiunta, il definitivo spostamento dell’area di alta pressione verso il Nord Atlantico, nel corso del fine settimana favorirà la discesa di nuclei di aria fredda verso il Mediterraneo: sull’Italia, comunque, queste correnti fredde arriveranno in maniera più attenuata, soprattutto a partire da domenica sera. In ogni caso, nel giro di pochi giorni le temperature caleranno in modo deciso: entro lunedì-martedì in diverse località registreremo un crollo anche di oltre 10 gradi rispetto alla situazione attuale.

Previsione per venerdìIn tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità con un cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti intercalato da spazi soleggiati anche ampi. Tempo instabile soprattutto nel pomeriggio-sera nelle regioni centrali con rovesci o isolati temporali più probabili nelle zone interne tra Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Puglia settentrionale. Non si escludono locali sconfinamenti verso le coste tra il Sud delle Marche e la Puglia garganica. Sempre nel pomeriggio-sera rovesci isolati in sviluppo lungo la fascia prealpina di Lombardia e Nordest. Nella notte peggioramento più deciso in tutto il settore alpino e prealpino, su Liguria e coste centrali tirreniche dove giungeranno alcune precipitazioni. Temperature massime senza grandi variazioni, clima ancora molto mite. Venti in prevalenza di debole intensità.