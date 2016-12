6 agosto 2016 11:16 Meteo, weekend instabile al Centrosud Temporali sul Medio Adriatico e sulle regioni meridionali. Giornate ventose con temperature in diminuzione

"La perturbazione che ha raggiunto l'Italia (la numero 1 di agosto) ha isolato un vortice di bassa pressione che - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - in questo fine settimana insisterà sulla nostra Penisola rendendo il tempo instabile, con numerosi rovesci o temporali che sabato si concentreranno nelle zone interne, lungo il Medio Adriatico e al Sud; domenica quasi esclusivamente al Sud. Le giornate saranno inoltre ventose per venti settentrionali che renderanno i mari in generale mossi o molto mossi; anche le temperature subiranno una generale ed evidente diminuzione, in particolare sulle regioni del versante adriatico dove risulteranno di diversi gradi al di sotto della media. Lunedì tempo in graduale miglioramento anche al Sud con gli ultimi isolati rovesci, soprattutto pomeridiani, grazie all’allontanamento del vortice depressionario. Martedì ritorno del sole anche al Sud: prime nuvole sulle estreme regioni settentrionali per la parte più avanzata di una nuova perturbazione (la numero 2 di agosto) con qualche fenomeno limitato al settore alpino e al Piemonte. Mercoledì la perturbazione interesserà Alpi e Nordovest, ma con tendenza a un coinvolgimento, nella seconda parte della giornata, anche del Nordest”.

Le previsioni di sabatoPrevalenza di tempo bello al Nord, Toscana e Sardegna. Nuvole sulle altre regioni, anche se non mancheranno i momenti soleggiati, specie sul versante tirrenico e, inizialmente, in gran parte del Sud. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale dapprima tra le zone interne del Centro e il Medio Adriatico, in estensione nella seconda parte della giornata anche al basso Lazio, a gran parte del Sud peninsulare e del Nord della Sicilia, a iniziare dalle zone interne. Venti moderati dai quadranti settentrionali sull’Adriatico e in gran parte del Centrosud. Temperature massime in deciso calo al Centrosud, più sensibile sul versante adriatico e in Appennino, in rialzo invece al Nord. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità di 90 al Nord, 75 al Centrosud.

Previsioni per domenicaAlternanza tra sole e nuvole su regioni centrali adriatiche e Sud Italia, con acquazzoni e temporali qua e là, più diffusi nel pomeriggio, su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e versante tirrenico della Sicilia, in forma residua al mattino anche nelle zone interne dell’Abruzzo e del Molise. Fenomeni, questi, che comunque si attenueranno in serata. Nel resto del Paese, invece, prevalenza di tempo bello e soleggiato. Temperature massime in ulteriore calo al Sud, in rialzo invece nelle regioni centrali, e comunque in generale contenute in tutta Italia, con punte che non andranno oltre i 30-32 gradi.