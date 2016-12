Meteo: weekend estivo, poi svolta autunnale

La previsioni per sabato 3 settembre - Al Nord bel tempo in tutte le regioni, anche se la giornata non risulterà del tutto soleggiata per il passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato o a tratti parzialmente nuvoloso. Da segnalare anche nel pomeriggio lo sviluppo di un po’ di nubi cumuliformi sulle zone montuose alpine ed appenniniche. Temperature stazionarie e su valori estivi intorno ai 30°C. Venti deboli. Mari quasi calmi o poco mossi. Al Centro mattinata con cielo sereno praticamente ovunque; nel pomeriggio qualche annuvolamento tornerà a svilupparsi localmente nelle zone interne montuose, ma senza il rischio di rovesci o temporali. Temperature senza variazioni di rilievo; massime pomeridiane oltre la norma con punte di 32-33 gradi sulle pianure e nelle valli interne. Venti in generale deboli, salvo un leggero rinforzo del Maestrale sul Mar Tirreno. Mari poco mossi. Al Sud giornata di bel tempo e di sole in tutte le regioni, tuttavia un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare interesserà ancora nelle ore centrali del giorno le zone interne montuose con la possibilità di brevi e occasionali piovaschi sui rilievi della Calabria. Temperature stazionarie o in lieve crescita. Venti deboli di Maestrale, salvo moderati rinforzi tra il Canale d’Otranto e l’alto Ionio dove i mari localmente potranno risultare mossi. In Sicilia al mattino prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso nel nord dell’isola; nel pomeriggio prevalenza di sole e di cielo sereno, a parte una modesta e comunque innocua nuvolosità in sviluppo nelle zone interne montuose. Temperature stazionarie e su valori estivi. Venti deboli settentrionali, salvo moderati rinforzi di Maestrale nel Canale che sarà localmente mosso. In Sardegna giornata di bel tempo e di sole diffuso in tutta l’isola; soltanto nel pomeriggio si formerà una modesta nuvolosità sulle zone interne montuose. Temperature stazionarie con massime pomeridiane intorno ai 30 gradi. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari quasi calmi o poco mossi. Indice di affidabilità >> L’indice di affidabilità delle previsioni per oggi è elevato da Nord a Sud, IdA tra 90 e 95.