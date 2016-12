15 aprile 2016 Meteo: weekend estivo, 30 gradi al Sud e Isole Giornate di sole e temperature sopra le medie. A inizio settimana ondata di caldo anomalo

Nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato dalla presenza dell'Anticiclone Nord-Africano che occuperà stabilmente il Mediterraneo Centrale e l'Italia. Il tempo risulterà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, specie nelle regioni del Centrosud, dove solo a tratti assisteremo al transito di una modesta e innocua nuvolosità ad alta quota. Le regioni settentrionali, ai margini dell'area di alta pressione, resteranno più esposte alle correnti umide e instabili in transito oltralpe, con maggiori passaggi nuvolosi, ma con pochi isolati temporali confinati essenzialmente alle zone alpine e prealpine. Quando durerà la fase di tempo bello e stabile? Le proiezioni attuali- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- indicano che l'alta pressione insisterà per almeno altri 6-7 giorni: solo domenica 17 è possibile che le fresche correnti atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi riescano temporaneamente a infiltrarsi con maggior efficacia sulle regioni settentrionali, con la formazione quindi di qualche temporale anche sulle pianure del Nord. Per la prossima settimana si profila inoltre una anomala ondata di caldo al Sud e sulla Sicilia e si potrebbero infrangere alcuni record storici di temperatura per il mese di aprile con possibili picchi di 35°C.

Previsioni per venerdìVenerdì nel complesso giornata soleggiata con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche passaggio di nubi ad alta quota sarà più frequente sulle regioni settentrionali e da stasera su Sardegna, regioni tirreniche. Nella notte questa nuvolosità innocua attraverserà anche il resto del Centrosud. Da segnalare una maggiore nuvolosità sul settore centrale della Liguria, su settore alpino e prealpino e all'estremo Nordest con la possibilità da questa sera di locali precipitazioni nel nord del Piemonte e nell'estremo nord della Lombardia e in Carnia. Temperature massime in lieve aumento sulla Sardegna in lieve diminuzione nel settore del basso Adriatico e dello ionio, senza grandi variazioni altrove, generalmente ancora al di sopra delle medie con i valori più alti nelle Isole, dove potremo localmente superare i 25°C. Tendenza al rinforzo dello Scirocco intorno alla Sardegna.