Meteo: weekend discreto, poi probabile fase di caldo

Venerdì l’alta pressione occuperà con decisione la nostra Penisola e proteggerà quindi l’Italia dal passaggio delle umide correnti atlantiche, regalandoci così una giornata prevalenza soleggiata e caratterizzata da temperature tardo-primaverili . Un cambio della circolazione- affermano i meteorologi del centro Epson Meteo- è atteso nel corso del fine settimana con il progressivo instaurarsi di un flusso di correnti sud-occidentali alimentate da una depressione centrata sulla Penisola Iberica. Tuttavia il peggioramento , per quel che riguarda il fine settimana , sarà nel complesso modesto, caratterizzato più che altro da un moderato aumento della nuvolosità sui settori occidentali del Paese e dal qualche pioggia in più per lo più confinata ad Alpi, Dorsale Appenninica e Isole Maggiori, e comunque sempre con temperature in generale gradevoli.

Previsioni per sabatoCielo nuvoloso sin dal mattino sulla Sardegna, con piogge a partire dal settore meridionale in estensione al resto dell’Isola; in mattinata nubi in aumento in Sicilia dove si intensificheranno dal pomeriggio quando giungeranno anche alcune precipitazioni prima ad ovest, poi nel resto della regione. Nel resto del Paese nella prima parte della giornata tempo soleggiato, salvo qualche velatura nelle regioni occidentali. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su rilievi ed estremo Nordovest, con locali rovesci o piovaschi tra pomeriggio e sera su Prealpi centro-orientali, rilievi del Trentino Alto Adige, Carnia, basso Piemonte, Appennino centro-settentrionale e zone interne tra bassa Toscana, Umbria e Lazio. Il sole sarà ancora prevalente su quasi tutta la Val Padana e nelle regioni adriatiche. Tra sera e notte intensificazione delle nubi nelle regioni tirreniche. Temperature in lieve calo sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento nel resto del Paese diffusamente fino a 23-24 gradi. Venti moderati di Scirocco attorno alla Sardegna e alla Sicilia