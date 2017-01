16 dicembre 2016 10:32 Meteo, weekend di sole ma nella settimana di Natale arriva il maltempo Clima invernale e ventoso prima dellʼintenso ciclone mediterraneo

La situazione meteo resta caratterizzata da elevata stabilità a causa dell’alta pressione che occupa ancora con decisione la nostra Penisola favorendo quindi anche l’accumulo di umidità e sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera, in particolare nelle pianure del Nord. In Valpadana insisteranno quindi un po’ di nebbie, benché meno fitte e meno diffuse rispetto agli ultimi giorni, e la qualità dell’aria resterà purtroppo pessima in numerose città. L’inquinamento non desterà invece preoccupazione lungo le coste dell’Alto Adriatico e nel resto del Paese grazie al rinforzo dei venti dai quadranti orientali. Le piogge nella giornata di venerdì saranno scarse o del tutto assenti mentre nella giornata di sabato il fenomeno più rilevante sarà il vento che soffierà sulle Isole maggiori con qualche pioggia solo nel sud della Sicilia. Nel fine settimana l’alta pressione, seppur leggermente indebolita, continuerà a proteggere il nostro Paese dall’arrivo di perturbazioni. Tuttavia correnti più fredde provenienti dai Balcani, accompagnate anche da una intensa ventilazione, riusciranno a raggiungere il nostro Paese investendo in maniera più diretta il versante adriatico della penisola. Il risultato sarà un evidente calo delle temperature al Centro-Sud.

Nei primi giorni della settimana di Natale si conferma un peggioramento del tempo per l’arrivo nel Mediterraneo centrale di un profondo e intenso centro di bassa pressione. Il maltempo dovrebbe coinvolgere più direttamente le regioni del Centro-Sud e, solo marginalmente, a metà settimana il Nord Italia. Tuttavia le incertezze relative all'esatta posizione e la conseguente evoluzione di questo centro di bassa pressione rende ancora molto incerta la previsione la quale resta soggetta a possibili importanti variazioni.

Previsioni meteo per venerdì. Bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, su Alpi, coste liguri e regioni tirreniche. Nuvolosità irregolare sulle altre regioni: piogge deboli e isolate su Abruzzo, Molise, Sardegna Tirrenica e, a fine giornata, anche sul versante ionico della Calabria. Deboli nevicate sull'Appennino Abruzzese e Molisano oltre 1000 metri. Le nebbie sulla Valpadana rispetto ai giorni scorsi saranno meno diffuse e persistenti, in particolare un miglioramento della visibilità è previsto al Nord-Est.

Temperature massime in lieve diminuzione in gran parte del Paese. Venti moderati di Bora sull'alto adriatico, di tramontana in Liguria; moderati tra est e nord-est sulle regioni peninsulari; da moderati a forti, sempre orientali, sulle Isole.