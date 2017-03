Meteo, weekend di maltempo: piogge forti e neve in arrivo sulle Alpi

Tempo prevalentemente buono in gran parte d’Italia. Qualche annuvolamento ad alta quota al Nord, soprattutto al mattino con qualche residuo fiocco di neve al confine in Val d’Aosta . Cielo molto nuvoloso su levante ligure Toscana centro-settentrionale ed Emilia Romagna , con qualche debole pioggia tra Spezzino e alta Toscana. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento anche su Marche . Temperature massime in lieve calo al Nord, in crescita in molte regioni del Centrosud; ovunque clima mite con valori per lo più tra 14 e 18 gradi. Venti di Libeccio, moderati solo sul Mar Ligure.