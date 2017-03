Meteo. Weekend di maltempo: intensa perturbazione atlantica

Meteomont

Giornata con un po’ di nuvole sulle Isole, senza piogge di rilievo; schiarite ancora ampie al Sud. Molte nubi altrove: al mattino piogge sparse al Nordovest ed Emilia occidentale, con nevicate sulle Alpi oltre 1100-1300 metri; al pomeriggio piogge diffuse su gran parte del Nordest, Toscana, Umbria e Lazio, con neve sulle zone alpine al di sopra di 1000-1300 metri. Fenomeni in attenuazione sulla pianura piemontese, su quella lombarda e nel ponente ligure. La sera graduale peggioramento sulla Campania e nell’ovest della Sicilia.su tutte le regioni, in particolare venti a tratti anche forti sui mari, in Sardegna, sulle regioni centrali e in Puglia. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, Toscana e Sardegna, in crescita invece nel medio versante adriatico e al Sud, dove per effetto di caldi venti meridionali si potrebbero toccare punte di 20-21°C.Secondo il bollettino diramato da, il pericolo valanghe previsto per il weekend sarà di grado 3 (marcato) su gran parte dell’arco alpino condove il manto nevoso si presenta con “croste da vento portanti e non portanti su strati moderatamente consolidati e croste da vento e da fusione e rigelo inglobate. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato su molti pendii.” Sono sconsigliate le attività al di fuori delle piste battute e segnalate nelle ore più calde della giornata specialmente sui pendii ripidi esposti al sole.