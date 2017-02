Meteo. Weekend di maltempo al Nord e sul versante tirrenico

Previsioni meteo per sabato. Nuvole in gran parte del paese, meno compatte all’estremo Sud. Al mattino piogge sparse in graduale diffusione al Nordovest, Emilia e Toscana. Nel pomeriggio migliora sull’estremo Nordovest, piogge su Levante Ligure, Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna, quasi tutte le regioni centrali (eccetto le coste di Abruzzo e Molise), Campania e Sardegna: in queste zone saranno possibili anche piogge moderate. Su Venezie, Toscana e alto Lazio, anche a carattere di rovescio o temporale. Quota neve sulle Alpi al di sopra di 1000-1200 metri. In serata generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità con il rischio nella notte anche di qualche nebbia tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Temperature senza grandi variazioni, in generale oltre la norma più evidente in Emilia Romagna e Centrosud. Venti di Libeccio in intensificazione fino a moderati o forti sui mari di Ponente. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (Ida tra 75 e 85).