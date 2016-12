23 luglio 2016 12:00 Meteo, weekend di forti temporali e grandinate al Centronord Lʼalta pressione viene spinta verso Sud dalle correnti atlantiche che portano anche una progressiva attenuazione del caldo

"Nelle prossime ore una perturbazione (la numero 5 del mese) di origine atlantica costringerà a una graduale ritirata verso Sud l’alta pressione e favorirà la formazione di numerosi temporali, accompagnati da un sensibile calo delle temperature, sulle regioni settentrionali; insisteranno – confermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sole e caldo intenso nelle regioni meridionali. Le correnti fresche della perturbazione domenica si propagheranno anche alle regioni centrali: la giornata quindi sarà caratterizzata da tempo instabile, con l’alternanza tra sole e improvvisi temporali, su gran parte del Centronord e Sardegna, mentre al Sud, nonostante qualche nuvola in più, il tempo rimarrà nel complesso bello e molto caldo. Nelle regioni meridionali gli effetti della perturbazione si faranno sentire solo a inizio settimana, favorendo anche qui l'interruzione dell'ondata di calore e una maggiore instabilità". A causa delle grandi quantità di calore e umidità che si sono accumulati negli ultimi giorni, i temporali potrebbero risultare localmente anche di forte intensità, caratterizzati quindi da piogge violente, grandinate e intense raffiche di vento

Le previsioni di sabatoAl Sud e in Sicilia tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Al Centronord e in Sardegna non mancheranno invece le nuvole, anche se alternate a temporanee schiarite. Il rischio di rovesci o temporali sarà più elevato inizialmente al Nord e sulla Toscana, nel pomeriggio questi fenomeni a carattere isolato potranno interessare anche le zone interne e appenniniche del Centro e della Sardegna. Nel corso della serata avremo un’attenuazione di questa instabilità. Fenomeni localmente violenti, accompagnati da grandine e intense raffiche di vento. Caldo e afa in attenuazione al Centronord e Sardegna, in particolare nelle aree temporalesche, ancora intenso altrove: punte oltre 35 gradi al Sud e Sicilia. Venti moderati di Scirocco sul Tirreno Occidentale, di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna. L’Indice di Affidabilità IdA è pari a 70 al Nord, 70 al Centro e 85 al Sud.

Le previsioni di domenicaAl Sud e in Sicilia tempo ancora abbastanza soleggiato e caldo, salvo locali temporali nel pomeriggio nelle zone interne dell’Isola e sull’Appennino campano-lucano. Al Centronord e sulla Sardegna tempo molto instabile, con rovesci o temporali più probabili e diffusi da metà giornata al Nord (rischio più contenuto sui settori dell’alto Adriatico, mentre i rovesci potranno sconfinare verso le coste liguri), Toscana, Umbria, Marche, zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise e in Sardegna. Fenomeni localmente violenti, accompagnati da grandine, raffiche di vento. Temperature massime in diminuzione al Centro e sulla Sardegna, in forma più lieve su Campania, Basilicata e basso versante tirrenico. Venti moderati di Maestrale su Mare di Sardegna, canali delle Isole, Adriatico centro-meridionale al largo. L’indice di Affidabilità IdA della previsione è pari a 65 al Nord, 65 al Centro e 75 al Sud.