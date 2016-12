14 aprile 2016 Meteo, weekend dal sapore estivo Da venerdì prevalenza di tempo stabile: le temperature torneranno ben oltre le medie, soprattutto al Centrosud

Nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato dalla presenza dell’Anticiclone nord africano che occuperà stabilmente il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il tempo risulterà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, specie nelle regioni del Centrosud - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- dove solo a tratti assisteremo al transito di una modesta e innocua nuvolosità ad alta quota. Le regioni settentrionali, ai margini dell’area di alta pressione, resteranno più esposte alle correnti umide e instabili in transito Oltralpe, con maggiori passaggi nuvolosi, ma con eventuali episodi di instabilità relegati essenzialmente alle zone alpine e prealpine. Giovedì isolate piogge al Nordest: si attenuano i picchi di temperatura estivi al Sud e in Sicilia, ma con valori che si manterranno comunque oltre la norma del periodo.

Previsioni per giovedìGiovedì nuvolosità variabile nelle regioni di Nordest, con piogge locali tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia; nel pomeriggio le zone prealpine di Veneto e Friuli resteranno instabili. Per il resto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità sul settore tirrenico e zone interne del Centro in mattinata, mentre nel pomeriggio ci sarà un maggior passaggio di velature al Sud. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo al Centrosud e nelle Isole, dove si attenuerà temporaneamente il caldo fuori stagione di questi giorni per l’arrivo di venti di Maestrale in sostituzione dello Scirocco. Il settore ionico sarà quello che manterrà le temperature più elevate.